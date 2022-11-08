ماذا سيُعلن ماكرون غداً؟

Advertisement

أفادت الرئاسة الفرنسية بأن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعلن غدا الأربعاء رسميا انتهاء عملية برخان لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، بعد نحو ثلاثة أشهر من انسحاب قوات برخان من مالي.وقال قصر الإليزيه إن رئيس الدولة الذي يزور مدينة تولون الفرنسية، سيلقي خطابا سيشكل "فرصة للإعلان رسميا انتهاء عملية برخان وتكييف كبير لقواعدنا في إفريقيا".ولن تكون لهذا الإعلان تداعيات على القوة العسكرية الفرنسية في المنطقة.