حياة الناس مهدّدة... 4 مناطق قريبة من خطّ الاستواء تنتظرها كارثة فما هي؟

قال عالم المناخ يوهان روكستروم في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية، إن درجات الحرارة في بعض مناطق الأرض في أقل من 50 عامًا قد ترتفع بشكل كبير بحيث يصبح من المستحيل العيش هناك، وهذا سيؤدي إلى هجرة غير خاضعة للرقابة.

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وقال إن زيادة متوسط درجة الحرارة على الأرض بمقدار 2.4 درجة ستخلق ظروفًا معيشية جديدة تمامًا. وشدد على أنه حتى الآن لم ترتفع درجة الحرارة على هذا الكوكب بهذا الشكل ومن المستحيل تحديد النتائج بالضبط.

قال روكستروم: "أود أن أسمي ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2.4 درجة كارثة".

وقال: "ربما بحلول عام 2070، ستكون معظم مناطق العالم القريبة من خط الاستواء ساخنة بدرجة كافية لتهديد حياة الناس. وهذا ينطبق على معظم البرازيل، وكذلك أجزاء من أفريقيا والشرق الأوسط والهند".

ووفقا له، يمكن أن يتجاوز متوسط درجة الحرارة السنوية هناك 30 درجة، مما يشكل تهديدا مباشرا لحياة الإنسان.

كما أنه واثق من أن بعض نقاط التحول قد حدثت، وسوف تتفاقم أكثر. نحن نتحدث، على وجه الخصوص، عن ذوبان الأنهار الجليدية في غرينلاند وأنتاركتيكا، مما سيؤدي إلى فيضانات المناطق الساحلية في جميع أنحاء الكوكب.

وأضاف العالم أن البحر قد يرتفع سبعة أمتار. وستواجه بنغلادش أو جزر المالديف مشاكل كبيرة مثل مومباي ومانهاتن ولاهاي.

(سبوتنيك)