أوكرانيا تبدأ هجوما على خيرسون

قالت وسائل إعلام روسية، إن الجيش الأوكراني بدأ هجوما في مقاطعة خيرسون الواقعة جنوبي أوكرانيا، في مسعى للتقدم بمنطقة أعلنت موسكو في وقت سابق عن ضمها إلى الاتحاد الروسي.



وبحسب المصادر الروسية، فإن القوات الأوكرانية تراجعت في خيرسون، بينما تتضارب الروايات إزاء الواقع العسكري القائم على الأرض.

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(سكاي نيوز)