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ما هو إنتماء إيلون ماسك الحزبي؟

Lebanon 24
08-11-2022 | 11:30
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كشف الملياردير الأميركي إيلون ماسك، عن انتماءه الحزبي بالتزامن مع يوم انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، مؤكدا أنه كان يصوّت لصالح الحزب الديمقراطي حتى هذا العام.

وقال إيلون ماسك في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" الذي يتابعه 115 مليون شخص: "لنكن واضحين، كانت انتمائي الحزبي تاريخيا مستقلا، مع سجل تصويت كان بأكمله لصالح الديمقراطيين حتى هذا العام".
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وأضاف أنه منفتح على فكرة التصويت للديمقراطيين في المستقبل.
 
 وكان إيلون ماسك قد دعا عشية انتخابات التجديد النصفي إلى الناخبين في الولايات المتحدة لدعم المرشحين الجمهوريين.

وقال ماسك في تغريدة: "يعد تشارك السلطة من أسوأ التجاوزات التي يمكن أن تصدر عن الحزبين، لذا أوصي بالتصويت لكونغرس جمهوري، على اعتبار أن الرئيس ديموقراطي".
 
 
(سكاي نيوز)
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