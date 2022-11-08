وفاة إسرائيلي بعد أسبوعين من تعرضه للطعن في الضفة الغربية

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توفي مستوطن إسرائيلي اليوم الثلاثاء متأثرا بجروحه بعد تعرضه للطعن في الضفة الغربية الشهر الماضي.وتعرض شالوم صوفر (63 عاما) للطعن في بطنه في محل بقالة في قرية فوندوك الفلسطينية في 24 أكتوبر، وتم نقله إلى المستشفى وخرج من المستشفى الأسبوع الماضي، على حد قول عائلته.وقال نجل الضحية ليدور صوفر، في تصريح لإذاعة "كان" العامة إن والده بدا وكأنه يتعافى بعد أسبوع في المنزل، ولكن أعيد فتح أحد جروحه وفقد الكثير من الدم بسرعة.وأضاف أن والده نقل إلى المستشفى لكنه توفي الثلاثاء.واتهمت زوجة القتيل المستشفى بتقديم رعاية غير لائقة لزوجها، مدعية أنهم أخرجوه منه قبل الأوان.