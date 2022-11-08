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عربي-دولي

هل سيُشارك بوتين في قمة العشرين في بالي؟

Lebanon 24
08-11-2022 | 13:00
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أفادت وسائل إعلام روسية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر "قمة العشرين" في منتجع بالي بإندونيسيا.

فقد نقلت صحيفة "فيدوموستي"، عن مصدر مقرب من الرئاسة الروسية، قوله إن "بوتين لن يذهب إلى قمة العشرين في بالي"، مضيفة أن "وزير الخارجية سيرغي لافروف سينوب عنه خلال أعمال القمة".
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وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، قال أمس الأحد إنه سيتم الإعلان عن قرار بوتين بشأن المشاركة في القمة التي ستعقد يومي 15 و16 تشرين الثاني المقبل في الجزيرة الإندونيسية.
 
 
(سكاي نيوز)
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