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عربي-دولي

صحيفة أجنبية: زيلينسكي يوجه بوصلته نحو بكين

Lebanon 24
08-11-2022 | 14:30
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أرسل الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أحد مستشاريه للشؤون الاقتصادية إلى بكين لتحسين العلاقات الاقتصادية، والإمساك بطرف خيط قد يحد من تصعيد الأزمة مع روسيا.

ووفقا لصحيفة "نيوزويك" فإن زيلينسكي تعمد عدم إطلاق انتقادات لاذعة للصين كتلك أطلقها تجاه المترددين من حلفائه الغربيين، نظرا لرؤيته المستقبيلة لأهمية الصين الاقتصادية، وضرورة إبقاء باب الحوار مفتوحا معها، كونه لا يؤيد فكرة الغرب أنها تشكل تهديدا جيوسياسيا.
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وذكرت الصيحيفة أن المستشار الأوكراني، الذي رفض الإفصاح عن هويته، أكد أن زيلينسكي يهدف للتقرب من الصين كونها حليفا لروسيا، وقد يساعد ذلك في فتح قنوات للحوار مع موسكو للتخفيف من حدة الأزمة في بلاده.

يذكر أن الصين تعرضت للكثير من الضغوط الغربية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لعدم شجبها روسيا.
 
وفي أيلول، شدد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، على أن بكين لن تسهم في تأجيج الصراع الأوكراني، لكنها لن تكون مراقبا محايدا، وستبذل جهودها بشكل موضوعي وعادل للدفع نحو طاولة المفاوضات.
 
(روسيا اليوم) 
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