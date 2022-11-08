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عربي-دولي

أنقرة: أمن السويد يمر عبر تركيا

Lebanon 24
08-11-2022 | 15:00
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اعتبر رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، أن أمن السويد يمر عبر تركيا، مؤكدا أن تجاهل ذلك سيمثل ضربا من التناقض.
 
وعقب استقباله رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون والوفد المرافق له في العاصمة أنقرة، أعرب شنطوب عن ترحيبه بتصريحات كريستيرسون المتعلقة بالعلاقات التركية ـ السويدية، متمنيا أن ينعكس ذلك في العلاقات البرلمانية للبلدين.
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وأكد شنطوب أن تركيا تتابع بكل ترحيب تصريحات الحكومة السويدية المتعلقة بالالتزامات الموقعة بموجب مذكرة التفاهم الثلاثية، لافتا إلى أن إزالة القيود عن الصناعات الدفاعية ستكون إيجابية في تقييم تركيا لعضوية السويد في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وشدد رئيس البرلمان التركي على "ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة وحاسمة في مكافحة التنظيمات الإرهابية "بي كي كي" (حزب العمال الكردستاني) و"بي واي دي/ واي بي جي" وغولن".

واستطرد: "نتوقع من السويد اتخاذ خطوات ملموسة ووضع حد لأنشطة هذه التنظيمات الإرهابية وامتداداتها"، معتبرا أنه "في عالم اليوم يمر أمن دولة عبر أمن دولة أخرى، وأنه يجب على بلدان الناتو الموازنة بين أمنها وأمن الآخرين".

وأكمل شنطوب: "من التناقض نسيان أن أمن السويد يمر عبر أمن تركيا. تركيا هي واحدة من أكبر قوتين عسكريتين في الناتو وإحدى الدولتين اللتين حافظتا على مكانة الحلف وقوته".

ونقلت "الأناضول" عن كريستيرسون قوله إن "الاجتماع على مستوى رئيسي برلماني البلدين آلية جديدة لتحقيق ومتابعة المذكرة الثلاثية"، لافتا إلى أن "البرلمان السويدي بدأ بالاتصالات اللازمة من أجل إنشاء مجموعة الصداقة التركية".

تجدر الإشارة إلى أن تركيا وقعت مع السويد وفنلندا مذكرة ثلاثية بخصوص مكافحة الإرهاب، في قمة "الناتو" بالعاصمة الإسبانية مدريد في 28 حزيران الماضي، حيث تم تشكيل آلية مشتركة دائمة في إطار هذه المذكرة، عقدت أول اجتماعاتها في 26 آب الماضي بمدينة فانتا الفنلندية.
 
(روسيا اليوم) 
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