زاخاروفا: روسيا وأوكرانيا لم تجريا مفاوضات مثمرة منذ نيسان

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو وكييف لم تجريا محادثات بناءة منذ نيسان الماضي نظرا لعدم رد كييف على مقترحات موسكو.

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وقالت زاخاروفا في لقاء عبر الإنترنت مع طلاب ومعلمي جامعة قازان الفيدرالية: "هناك الكثير من الأحاديث حول المفاوضات، لكنها في سياق مختلف. لا توجد مفاوضات مثمرة، وانتهت في نيسان من هذا العام، بعد أن أرسلنا مقترحاتنا مرة أخرى استجابة لاقتراح أوكرانيا ثم توقف كل شيء بعدها".وأشارت إلى أن استعداد كييف للمفاوضات يتأثر بشكل مباشر بالغرب الذي يمد أوكرانيا بالأسلحة والأموال.