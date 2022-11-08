بوتين: الوضع في سوق العمل الروسي مستقر

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوضع في سوق العمل في روسيا مستقر، مشيراً إلى أن البطالة عند أدنى حدودها بواقع 3.9٪.



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وأشار بوتين إلى أن الراتب الشهري في البلاد ارتفع من حيث القيمة على مدى الأشهر الثمانية من هذا العام، بنسبة 12.7٪ وسطيا. وقال بوتين في اجتماع حول دعم الأسر التي لديها أطفال: "الوضع الحالي في سوق العمل مستقر. والبطالة عند الحد الأدنى 3.9٪".وأشار بوتين إلى أن الراتب الشهري في البلاد ارتفع من حيث القيمة على مدى الأشهر الثمانية من هذا العام، بنسبة 12.7٪ وسطيا.

(روسيا اليوم)