Advertisement

عربي-دولي

تهديد بقنبلة أثناء التصويت.. هذا ما جرى خلال انتخابات الكونغرس

Lebanon 24
08-11-2022 | 13:15
A-
A+
Doc-P-1008771-638035345658826108.png
Doc-P-1008771-638035345658826108.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مسؤولون في ولاية لويزيانا، الثلاثاء، إنه تم نقل مركز اقتراع في مدرسة بالقرب من مدينة نيو أورلينز عاصمة الولاية، إلى مدرسة أخرى بعد تهديد بوجود قنبلة.

ما أهمية هذا التطور؟

يأتي هذا التهديد بينما يهمين استقطاب حاد بين مناصري الحزبين الجمهوري والديمقراطي على هذه الانتخابات، وعلى وقع أزمة اقتصادية كبيرة، مما يجعل فرص الاحتكاك والعنف واقعية ويلقي بعبء أمني إضافي على سلطات إنفاذ القانون.
أشار المسؤولون إلى أن هذا هو التهديد الثاني الذي تتلقاه المدرسة خلال خمسة أيام وأدى إلى قيام السلطات بإجلاء الطلاب منها في ذلك اليوم وتفتيشها والتأكد من عدم وجود أي خطر.
Advertisement

مضايقات وترهيب

من جانبه، قال مكتب سكرتير ولاية أريزونا في بيان الثلاثاء، إنه يجري التحقيق في 18 حالة على الأقل من حالات التخويف للناخبين في مناطق مختلفة من الولاية منذ بدء التصويت المبكر في 12 تشرين الأول الماضي.

ووصف هؤلاء الأشخاص ما تعرضوا له في مراكز التصويت بالترهيب من بعض الأشخاص الذي قاموا بمراقبتهم عن طريق المناظير والتقطوا صورًا للوحات سيارتهم واقتربوا منهم مدعين أنهم من الأجهزة المسؤولة عن أمن الانتخابات.
 
وقال المكتب إنه "يجب أن يكون الناخبون قادرين على الإدلاء بأصواتهم دون خوف من الترهيب".

وفي ولاية كارولينا الشمالية قدم ناخبون بلاغات عن تعرضهم لمضايقات وترهيب في مراكز الاقتراع، وفقا لتقرير صادر عن مجلس الانتخابات بالولاية.
وقال بعض الناخبين إنهم تعرضوا للمضايقة أثناء خروجهم من مراكز الاقتراع أو تم تصويرهم أثناء وقوفهم أمام المراكز بانتظار أن يدلوا بأصواتهم.
من جهته، صرح مسؤول في مجلس الانتخابات في الولاية لوسائل إعلام بأن الحوادث المرصودة معزولة وأن سلطات إنفاذ القانون تراقبها.
 
وفتحت محطات الاقتراح، صباح الثلاثاء، أبوابها أمام عشرات الملايين من الأميركيين الذين سيختارون كل أعضاء مجلس النواب الـ 435 وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وحكام 36 ولاية من أصل 50.
 
(سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:42 | 2022-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:56 | 2022-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:24 | 2022-11-08
18:09 | 2022-11-08
16:59 | 2022-11-08
16:30 | 2022-11-08
16:00 | 2022-11-08
15:30 | 2022-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website