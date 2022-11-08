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عربي-دولي

انهيار عقار في مصر.. وحديث عن "أسرة كاملة" تحت الأنقاض

Lebanon 24
08-11-2022 | 14:40
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أفادت وسائل إعلام مصرية بانهيار عقار، مساء الثلاثاء، في منطقة إمبابة، الواقعة في محافظة الجيزة.

وقالت صحيفة الأهرام إن العقار المكون من 4 طوابق في منطقة عزبة الصعايدة نتج عنه إصابة ثلاثة أشخاص، فيما يستمر البحث عن آخرين تحت الأنقاض.
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وأكد مصدر مسؤول في محافظة الجيزة لموقع "صدى البلد" أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي الإسعافات.

وقال سكان المنطقة، وفق "صدى البلد" إن أسرة كاملة كانت تقطن الطابق الأرضي.

وقد انتقل رجال الإنقاذ البري والحماية المدنية إلى موقع الحادث لكشف ملابسات الواقعة والبحث عن أي أشخاص أسفل الركام من عدمه.
 
(الحرة) 
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