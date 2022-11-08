انتخابات الكونغرس.. هجوم إلكتروني ضد جهات انتخابية في إلينوي

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قال مسؤولون في مقاطعة شامبين في ولاية إلينوي، الثلاثاء، إنهم شهدوا هجومًا الكترونيًا استهدف جهات مسؤولة عن تنظيم انتخابات الكونغرس في المقاطعة.وبحسب المسؤولين فلن يؤثر الهجوم على قدرة الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، ولكنه سيصعب الوصول إلى خدمات الموقع الإلكتروني الخاص بالانتخابات الذي يقدم معلومات تساعد الناخبين على الإدلاء بأصواتهم.ووصف الهجوم الإلكتروني بالبسيط الذي يؤدي لإبطاء عمل خدمات الويب أو يعطلها مؤقتًا.وقال المسؤولون إن هذه الهجمات الالكترونية هي جهد استراتيجي ومنسق لتقويض وزعزعة استقرار عمليتنا الديمقراطية".ووجهوا في بيان كلامهم للناخب الأميركي بالقول إن "القصد من ذلك هو تثبيطك عن التصويت. من فضلك لا تقع ضحية لهذا".وفي وقت سابق، قال أحد مسؤولي وزارة العدل في تصريحات لوسائل الإعلام: "أعتقد أننا مستعدون على أكبر قدر ممكن"، مضيفًا أنه بالرغم من ذلك فإن الناس "قلقون ومتوترون".كما سيتعامل مكتب التحقيقات الفدرالي مع عمليات التزوير والانتهاكات المحتملة للحقوق المدنية وقضايا تمويل الحملات الانتخابية، وكذلك التهديد الذي يتعرض له العاملون في تنظيم الانتخابات.