Advertisement

عربي-دولي

انتخابات الكونغرس.. هجوم إلكتروني ضد جهات انتخابية في إلينوي

Lebanon 24
08-11-2022 | 14:50
A-
A+
Doc-P-1008801-638035417506315253.png
Doc-P-1008801-638035417506315253.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مسؤولون في مقاطعة شامبين في ولاية إلينوي، الثلاثاء، إنهم شهدوا هجومًا الكترونيًا استهدف جهات مسؤولة عن تنظيم انتخابات الكونغرس في المقاطعة.

وبحسب المسؤولين فلن يؤثر الهجوم على قدرة الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، ولكنه سيصعب الوصول إلى خدمات الموقع الإلكتروني الخاص بالانتخابات الذي يقدم معلومات تساعد الناخبين على الإدلاء بأصواتهم.
Advertisement

ووصف الهجوم الإلكتروني بالبسيط الذي يؤدي لإبطاء عمل خدمات الويب أو يعطلها مؤقتًا.

وقال المسؤولون إن هذه الهجمات الالكترونية هي جهد استراتيجي ومنسق لتقويض وزعزعة استقرار عمليتنا الديمقراطية".

ووجهوا في بيان كلامهم للناخب الأميركي بالقول إن "القصد من ذلك هو تثبيطك عن التصويت. من فضلك لا تقع ضحية لهذا".

وفي وقت سابق، قال أحد مسؤولي وزارة العدل في تصريحات لوسائل الإعلام: "أعتقد أننا مستعدون على أكبر قدر ممكن"، مضيفًا أنه بالرغم من ذلك فإن الناس "قلقون ومتوترون".

كما سيتعامل مكتب التحقيقات الفدرالي مع عمليات التزوير والانتهاكات المحتملة للحقوق المدنية وقضايا تمويل الحملات الانتخابية، وكذلك التهديد الذي يتعرض له العاملون في تنظيم الانتخابات.
 
وقال مكتب التحقيقات الفدرالي إن التهديدات الأعلى تأتي في الولايات التي اعترض فيها الرئيس السابق دونالد ترامب على نتائج انتخابات 2020، مثل أريزونا وكولورادو وجورجيا وميشيغان وبنسلفانيا ونيفادا وويسكونسن.
 
(سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:42 | 2022-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:56 | 2022-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:24 | 2022-11-08
18:09 | 2022-11-08
16:59 | 2022-11-08
16:30 | 2022-11-08
16:00 | 2022-11-08
15:30 | 2022-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website