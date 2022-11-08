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عربي-دولي

واشنطن وموسكو: قنوات تواصل مفتوحة ولا تفاوض

Lebanon 24
08-11-2022 | 18:09
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حاولت الولايات المتحدة وروسيا التقليل من أهمية المحادثات بينهما، التي كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أنها كانت تجري لأشهر لتجنب امتداد الصراع إلى خارج أوكرانيا وتجنب مواجهة نووية، بعد أيام من كشف الصحيفة ذاتها أن واشنطن طالبت أوكرانيا بالانفتاح على التفاوض مع موسكو للحفاظ على استمرارية الدعم الدولي. وتعليقاً على التقرير، قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في إجراء محادثات مع روسيا على مستوى رفيع عن الحد من المخاطر، دون أن ينفي التقرير الذي أفاد بأن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان هو من يقوم بهذه المحادثات.
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من ناحيته، اكتفى سوليفان بتأكيد وجود «قنوات للتواصل مع الاتحاد الروسي على مستويات عليا». وأضاف: «لقد فعلنا ذلك عندما كان من الضروري توضيح سوء الفهم المحتمل ومحاولة الحد من المخاطر وتقليل احتمال وقوع كارثة مثل الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية». وفي موسكو، قال نائب وزير الخارجية أندريه رودنكو: «لا نجري مع الأميركيين أي مفاوضات حول أوكرانيا»، فيما أكّدت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا أن الاتصالات بين الهيئات الروسية والأميركية مستمرة، وأن موسكو ما زالت منفتحة على الحوار. وأشارت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو سيسمحان ببدء مفاوضات سلام بشأن إذا استعادت أوكرانيا السيطرة على خيرسون، وهي المعركة ذات الأهمية الاستراتيجية والدبلوماسية.

وبحسب الصحيفة، فإن الهزيمة الكاملة لبوتين، الذي لم يعد يُناقش تغيير نظامه كأحد الخيارات الغربية، ستؤدي إلى أسوأ العواقب بالنسبة للولايات المتحدة، وهي نقل روسيا تحت السيطرة الكاملة للصين.

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