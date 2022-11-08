واشنطن وموسكو: قنوات تواصل مفتوحة ولا تفاوض

حاولت الولايات المتحدة وروسيا التقليل من أهمية المحادثات بينهما، التي كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أنها كانت تجري لأشهر لتجنب امتداد الصراع إلى خارج أوكرانيا وتجنب مواجهة نووية، بعد أيام من كشف الصحيفة ذاتها أن واشنطن طالبت أوكرانيا بالانفتاح على التفاوض مع موسكو للحفاظ على استمرارية الدعم الدولي. وتعليقاً على التقرير، قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في إجراء محادثات مع روسيا على مستوى رفيع عن الحد من المخاطر، دون أن ينفي التقرير الذي أفاد بأن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان هو من يقوم بهذه المحادثات.

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