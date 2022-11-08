استقالة أول وزير بريطاني من حكومة سوناك

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أعلن وزير الدولة البريطاني بمجلس الوزراء غافين ويليامسون استقالته من الحكومة بعد اتهامات طالته بالتنمر ضد موظفين حكوميين ونائبة محافظة في مجلس العموم.وقال ويليامسون في رسالة استقالته التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) انه يرفض الطريقة التي تم بها تصوير سلوكه السابق، مضيفا ان "هذه الاتهامات باتت تتسبب في إلهاء الناس عما تقوم به الحكومة من أعمال مهمة".وأكد انه سيمتثل لاجراءات الشكوى التي تقدمت بها زميلته النائبة ويندي مورتن للجنة برلمانية خاصة مضيفا انه مصمم على الدفاع عن نفسه لاثبات براءته من تلك التهم.