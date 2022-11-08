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عربي-دولي

زيلينسكي: لن نتخلى عن سنتيمتر واحد في شرق أوكرانيا

Lebanon 24
08-11-2022 | 23:00
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تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بألا تتخلى قواته ولو عن "سنتيمتر واحد" في المعارك الدائرة للسيطرة على منطقة دونيتسك الشرقية بينما تحدث مسؤولون عينتهم روسيا عن اقتحام قوات أوكرانية بلدة جنوبية بالدبابات.
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وتقع النقاط المحورية للصراع في المنطقة الصناعية في دونيتسك حول بلدات باخموت وسوليدار وأفدييفكا، مسرح أعنف قتال في أوكرانيا منذ غزو القوات الروسية لها في أواخر فبراير شباط.

وقال زيلينسكي، في خطابه المصور ليل الثلاثاء "المحتلون لا يزالون نشطين للغاية- عشرات الهجمات كل يوم".

وأضاف "إنهم يتكبدون خسائر كبيرة للغاية. لكن الأمر لا يزال كما هو - التقدم صوب الحدود الإدارية لمنطقة دونيتسك. لن نتخلى عن سنتيمتر واحد من أرضنا".

والمنطقة واحدة من أربع أعلنت روسيا أنها ضمتها في أواخر سبتمبر أيلول. والقتال مستمر هناك بين الجيش الأوكراني وقوات تعمل بالوكالة عن روسيا منذ عام 2014، وهو العام نفسه الذي ضمت فيه موسكو شبه جزيرة القرم في الجنوب.
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