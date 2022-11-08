صور فضائية تكشف "فاجعة" تحت التراب بأوكرانيا

Advertisement

أظهرت صور أقمار اصطناعية حللتها الأسوشيتدبرس، الثلاثاء، توسعا سريعا لمقبرة في جنوب أوكرانيا في الأشهر التي تلت سيطرة القوات الروسية على مدينة ماريوبول الساحلية.الصور التي قدمتها شركة (بلانيت لابس بي.بي.سي.) الأميركية تسلط الضوء على التغييرات التي طرأت على المقبرة في ستاري كريم، وهي بلدة محتلة تقع شمال غرب المدينة.تظهر مقارنة بين صور التقطت في 24 مارس الماضي، عندما تعرضت ماريوبول لهجوم روسي، وصورة التقطت في 14 أكتوبر، بعد أشهر من سقوط المدينة، توسعا كبيرا في الأطراف الجنوبية للمقبرة.ويبدو أن مساحة تبلغ حوالي 1.1 كيلومتر مربع (أقل من نصف ميل مربع) قد تم حفرها حديثا خلال تلك الفترة في الزاوية الجنوبية الغربية للمقبرة.كما تم حفر مساحة أخرى تزيد قليلا عن نصف كيلومتر مربع في الجيب الجنوبي الشرقي من المقبرة.