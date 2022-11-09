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عربي-دولي
ترامب: الجمهوريون يبلون جيداً بالانتخابات النصفية حتى اللحظة
Lebanon 24
09-11-2022
|
00:00
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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الجمهوريين يبلون جيدا في الانتخابات النصفية حتى اللحظة. وأضاف: "هناك من يترقب خسارتنا، وهذا قد يكون مستبعدا".
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها من مارالاغو بعد تقدم مبدئي للجمهوريين. وأكد الرئيس السابق أن "المنافسة في ولاية أوهايو كانت على أشدها".
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وانتقد الرئيس السابق ترمب وسائل الإعلام التي شككت بقدرة الجمهوريين على الفوز بالانتخابات.
وتشير التوقعات الأولية لفوز عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بسهولة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، ما يقود لحكومة منقسمة وتقليص سلطة الرئيس جو بايدن في واشنطن.
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