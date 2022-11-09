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عربي-دولي

واشنطن وموسكو تستعدان لاستئناف محادثات الأسلحة النووية

Lebanon 24
09-11-2022 | 01:30
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تستعد روسيا والولايات المتحدة لاستئناف المحادثات بشأن التفتيش على المواقع النووية بموجب معاهدة "ستارت" الجديدة، خلال "الأسابيع المقبلة"، بعد توقفها لأشهر، وفق ما أفادت "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر مطلعة، الثلاثاء، مرجحة عقد الاجتماع في العاصمة المصرية القاهرة بدلاً من جنيف.
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ونقلت "بلومبرغ" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قوله إنه "يتم الإعداد لعقد اجتماع للجنة التشاورية الثنائية"، رافضاً الإفصاح عن موعد أو مكان انعقاده، لكنه أكد أن "الاجتماع لن يعقد في جنيف، وهو المكان المعتاد"، معرباً عن أمل واشنطن في عقد "جلسة بناءة".

ورجّح شخصان في موسكو مطلعان  على المناقشات، وطلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن تحتضن القاهرة الاجتماع الأميركي الروسي، وذلك بسبب "انضمام سويسرا إلى العقوبات (الغربية) المفروضة على روسيا" على خلفية غزوها أوكرانيا.

وكانت مصادر لصحيفة "كومرسانت" الروسية قالت، الثلاثاء، إن موسكو وواشنطن تبحثان حالياً إمكانية عقد اللجنة التشاورية الثنائية بشأن معاهدة "ستارت"، خلال "الأسابيع المقبلة في الشرق الأوسط بدلاً من سويسرا".

ونقلت الصحيفة الروسية عن 3 مصادر مطلعة قولها إن "اللجنة التشاورية الثنائية من الممكن أن تعقد أول جلسة لها منذ إطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في الفترة بين نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر من العام الحالي".
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