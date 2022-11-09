الإليزيه: ماكرون صافح مادورو سعياً لاستئناف حواره مع المعارضة

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أفاد قصر الإليزيه، الثلاثاء، أن فرنسا تحاول إعادة إطلاق المفاوضات بين حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والمعارضة، المتوقفة منذ تشرين الأول 2021.وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان: "نحاول خلق زخم لاستئناف المفاوضات.. لهذا السبب صافح الرئيس إيمانويل ماكرون مادورو لفترة وجيزة".بدأت الحكومة والمعارضة الفنزويلية عملية تفاوض في مكسيكو سيتي في عام 2021، ولكنها توقفت بعد شهرين. وفشلت محاولتان سابقتان، إحداهما في بربادوس في عام 2019 والأخرى في جمهورية الدومينيكان في عام 2018.والتقى الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والفنزويلي نيكولاس مادورو، الاثنين، على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ، وتبادلا حديثاً موجزاً، وفق وكالة "فرانس برس"، بينما لا تعترف باريس رسمياً بمادورو رئيساً لفنزويلا.تغير الوضع السياسيوأكد قصر الإليزيه أن موقف فرنسا لم يتغير، ولكنه لفت إلى أن السياق تطور مع تغير الوضع السياسي في أميركا اللاتينية، وإظهار الولايات المتحدة مرونة تجاه كراكاس، التي قد تتمكن من استئناف صادرات النفط، في حين ترتفع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.