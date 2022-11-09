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عربي-دولي

لن يتكرر قبل 2025.. خسوف كلي للقمر في العالم (صور)

Lebanon 24
09-11-2022 | 02:00
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شهدت مناطق حول العالم خسوفا كليا للقمر، أمس الثلاثاء، هو الثاني والأخير هذا العام، وهي ظاهرة لن تتكرر قبل نحو ثلاث سنوات. ولن يشهد العالم خسوفا كليا حتى عام 2025.

 

وكان الخسوف مرئيًا في جميع أنحاء أميركا الشمالية في ساعات الفجر، مع مشاهدة رئيسية في الغرب، وعبر أجزاء من شرق آسيا وأستراليا وبقية المحيط الهادئ بعد غروب الشمس.

 

واستمر الخسوف الكلي نحو ساعة ونصف الساعة، بينما استغرقت الظاهرة بأسرها نحو ست ساعات من البداية إلى النهاية.

 

ويحدث الكسوف الكلي عندما تصطف الشمس والأرض والقمر، أي عندما تمر الأرض مباشرة بين القمر والشمس ما يلقي بظلال الأرض على القمر. ويعد اللون البرتقالي المحمر نتيجة لتشتت أشعة الشمس من الغلاف الجوي للأرض.

 

وسيكون الخسوف الكلي المقبل للقمر في آذار 2025، ولكن سيكون هناك الكثير من ظواهر الخسوف الجزئي في هذه الأثناء.

 

وشوهد الخسوف أيضا في أجزاء من شرق آسيا وأستراليا وبقية المحيط الهادئ بعد غروب الشمس.

 
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(العربية)

المصدر: العربية
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