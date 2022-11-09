الديون وأوكرانيا وهانتر بايدن: الجمهوريّون يستعدون لأغلبية مجلس النواب

إذا كانت استطلاعات الرأي صحيحة، فإن الجمهوريين في طريقهم لاستعادة السيطرة على غرفة واحدة على الأقل من الكونغرس الأميركي بعد انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء، في تطور من شأنه أن يعيد "الحكومة المنقسمة" إلى واشنطن.

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، "تشير التوقعات غير الحزبية إلى استيلاء الجمهوريين على مقاليد مجلس النواب، بينما من المرجح أن ترتبط السيطرة على مجلس الشيوخ، الغرفة العليا بالكونغرس، ببعض السباقات الرئيسية في الولايات المتأرجحة مثل بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا. بينما يتمتع الرئيس الأميركي جو بايدن بسلطة الاعتراض على المقترحات التشريعية الجمهورية، فإن التغيير المحتمل للحرس يثير أسئلة حول ما سيعنيه مجلس يقوده الجمهوريون خلال العامين المقبلين من رئاسة بايدن - وما بعدها. وألمح كيفين مكارثي، الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يصبح رئيس مجلس النواب التالي إذا حصل الجمهوريون على الأفضلية في مجلس النواب، في الأسابيع الأخيرة عما قد يكون مخبأ".

وتابعت الصحيفة، "اقترح مكارثي أنه سيستخدم حد الاقتراض الحكومي - المعروف باسم "سقف الدين" - كوسيلة ضغط في دفع أولويات سياسة الجمهوريين، بما في ذلك تخفيضات الإنفاق الرئيسية. وقال في حديث لـ"بانسبول نيوز" الشهر الماضي، "لا يمكنك الاستمرار في السير على الطريق عينه المتمثل بمواصلة الإنفاق وزيادة الديون... فهناك نقطة زمنية حيث سنوفر لك المزيد من المال، ولكن عليك تغيير سلوكك الحالي". وأضاف: "لن نواصل رفع حد بطاقتك الائتمانية، أليس كذلك؟ وعلينا أن نجلس معًا بجدية و [نكتشف] أين يمكننا التخلص من بعض الهدر؟" يضع سقف الدين حداً لمقدار ما يمكن أن تقترضه وزارة الخزانة لدفع الإنفاق الحكومي. بمجرد الوصول إلى الحد الأقصى، يجب على المشرعين رفع الحد أو المخاطرة بالتخلف عن سداد حكومة الولايات المتحدة - مما يمنح الجمهوريين ورقة مهمة للعبها لدفع أجندتهم المالية، والتي من المرجح أن تشمل إصلاحات في المستحقات مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية".

وأضافت الصحيفة، "وتصدّر مكارثي عناوين الصحف حول العالم عندما اقترح، في المقابلة عينها، أنه سيحاول قطع المساعدات الأميركية عن أوكرانيا. في مثال نادر على الشراكة بين الحزبين، وافق الديمقراطيون والجمهوريون على دعم بقيمة عشرات المليارات من الدولارات للبلاد منذ الغزو الروسي في وقت سابق من هذا العام. لكن مكارثي ألمح إلى أن الجمهوريين قد يكونون أقل احتمالا لمواصلة وتيرة الإنفاق في المستقبل.

وقال: "أعتقد أن الناس سيواجهون ركودًا ولن يكتبوا شيكًا على بياض لأوكرانيا. هم فقط لن يفعلوا ذلك... إنه ليس شيكًا فارغًا مجانيًا". وأضاف: "ثم هناك الأشياء التي لا تقوم بها إدارة بايدن محليًا. أوكرانيا مهمة، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن تكون الشيء الوحيد الذي يفعلونه ولا يمكن أن يكون شيكًا على بياض". قال ديفيد أراخاميا، رئيس حزب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البرلمان، لصحيفة فايننشال تايمز إنه "صُدم" لسماع تعليقات مكارثي، مضيفًا: "قبل بضعة أسابيع فقط، زار وفدنا الولايات المتحدة وعقد اجتماعًا مع السيد مكارثي. ولقد تلقينا تأكيدات بأن دعم الحزبين لأوكرانيا في حربها مع روسيا سيظل أولوية قصوى حتى لو فازوا في الانتخابات"."

وبحسب الصحيفة، "تحت القيادة الديمقراطية، أطلقت لجان مجلس النواب سلسلة من التحقيقات، أبرزها لجنة 6 كانون الثاني رفيعة المستوى التي تحقق في تورط دونالد ترامب في هجوم 2021 على مبنى الكابيتول. إذا تولى الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب، فمن المرجح أن يتم حل هذه اللجنة، في حين أن اللجان الأخرى ستنتقل أيضًا إلى الجمهوريين. وبينما ستجرى انتخابات داخل الحزب في مبنى الكابيتول هيل لتنصيب رؤساء تلك اللجان، هناك مؤشرات على أن رؤساء اللجان الجمهوريين سيفتحون العديد من التحقيقات الخاصة بهم في كل شيء بدءًا من أصول جائحة كورونا وموافقة وزارة العدل على غارة اتحادية خلال الصيف في منتجع ترامب Mar-a-Lago إلى المعاملات التجارية لنجل الرئيس هانتر بايدن. وتساءل الجمهوريون عما إذا كان بايدن الأصغر - الذي كافح علنًا مع إدمان المخدرات ويواجه تحقيقًا فيدراليًا في شؤونه الضريبية وشراء سلاح - يهدد الأمن القومي من خلال تعاملاته التجارية في أوكرانيا والصين. في الوقت نفسه، دعا العديد من المشرعين الجمهوريين المتشددين - ولا سيما عضوة الكونغرس عن جورجيا مارجوري تايلور غرين - إلى عزل بايدن والمدعي العام ميريك غارلاند ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، من بين آخرين.

لم يؤيد مكارثي مثل هذه الدعوات، قائلاً إن البلاد "لا تحب استخدام العزل لأغراض سياسية". عندما سألته شبكة "سي إن إن" هذا الأسبوع عما إذا كانت إجراءات العزل "مطروحة على الطاولة"، أجاب مكارثي: "هل تعرف ما هو مطروح على الطاولة؟ المساءلة"، قبل نشر قائمة بالتحقيقات المحتملة في قضايا مثل انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان. وأضاف: "لن نستخدم المساءلة أبدًا لأغراض سياسية"، منتقدًا الديمقراطيين لقيادتهم محاولتين لعزل ترامب وإزاحته من منصبه. وأضاف: "هذا لا يعني أنه إذا ارتقى شيء ما إلى مستوى المناسبة، فلن يتم استخدامه"."