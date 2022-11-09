"الجنرال الأبيض" قادم... كيف سيؤثر على الحرب الروسية في أوكرانيا؟

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عادة ما تجلب الأمطار الغزيرة في أوكرانيا "ظاهرة"راسبوتيستا مرتين في العام، والتي تشير إلى موسم ذوبان الثلوج في الربيع، أو الأمطار الغزيرة في الخريف، عندما تصبح الطرق موحلة للغاية، لدرجة أن المركبات تعلق في الوحل الغزير.وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "تصبح مسارات المركبات قابلة للتنبؤ، ويسهل استهدافها بالمدفعية أو المسّيرات والغارات الجوية. وسيتبع ذلك تساقط ثلوج وجليد في كانون الأول، مما يزيد من حدة المشاكل. إن تساقط أوراق الشجر في المناطق الحرجية يحول دون التمكن من الاختباء من المسّيرات، ولكن على المنوال ذاته ، فإن زيادة الغطاء السحابي سيعيق الكثير من الاستطلاع الجوي. سوف تستغرق الإمدادات والذخيرة - بما في ذلك قذائف المدفعية - وقتًا أطول للوصول وستأتي بكميات أقل. باختصار، قدوم موسم الشتاء يعني أن كل شيء سيتباطأ. أسلوب الحرب الأوكراني، الذي يعتمد على السرعة والمفاجأة، سيفقد الكثير من وتيرته. وفوق كل شيء، يركز الجنود، مثل أي شخص آخر، على الحفاظ على الدفء. "الجنرال الأبيض" قادم ، وستحاول القوات الروسية، تحت قيادة جديدة، تجميد الخطوط الموجودة والاحتفاظ بها. على الرغم من أن الأوكرانيين فاجأوا العالم من قبل، فمن المحتمل ألا يتمكنوا من تنفيذ هذا النوع من العمليات المحطمة التي رأيناها خلال الأشهر الثمانية الماضية".وتابعت الصحيفة، "كما وأن تغييرات أخرى ستبدأ بالظهور. يبدو أن هياكل القيادة الموحدة الجديدة في روسيا، تحت قيادة الجنرال سيرغي سوروفيكين المعين حديثًا، قد عقلنت تنظيمها وعملياتها الفوضوية. هناك دلائل على وجود نهج أكثر تماسكًا. يمكن رؤية ذلك في كييف، مع الضربات الصاروخية في أوائل تشرين الأول. وفي وقت سابق من الصراع، أدت الهجمات الروسية غير المركزة - التي تصيب غالبًا أهدافًا في المدن على ما يبدو بشكل عشوائي - إلى استنفاد ترسانة روسيا المحدودة من الصواريخ الدقيقة ولم تحقق لها أي ميزة استراتيجية أو تشغيلية. والآن، تستخدم روسيا مسيّرات إيرانية الصنع - ومن المحتمل تشغيلها - ضد البنية التحتية المدنية، ولا سيما أنظمة الكهرباء والمياه الأوكرانية. يُعرف هذا باسم الاستهداف المقابل، أو ضرب الأصول غير العسكرية المهمة. إنه نهج لا يرحم ولكنه نهج متماسك، يهدف إلى تقليل إرادة العدو في القتال. لسوء الحظ بالنسبة لروسيا، في حين أن هذا المبدأ ناجح من الناحية النظرية، فإن التاريخ يوضح أن مثل هذا النهج يميل إلى زيادة تصميم العدو لسبب إنساني بسيط وهو أنه في الحرب، سيحاسب الناس أعداءهم على البؤس الذي يسببونه".وأضافت الصحيفة، "هذا هو بالضبط ما قد يحدث هذا الشتاء. على حد تعبير أحد سكان كييف، "ردنا هو الكراهية الباردة، وليس الخوف". وما يثير القلق، أنه في حين أن أوكرانيا تمكنت من إسقاط الغالبية العظمى من المسّيرات والصواريخ، فإن السعر من حيث إمدادها من الصواريخ "يتجاوز بكثير التكاليف الروسية". إنهم ينفقون صواريخ متطورة (ومكلفة) لإسقاط ما هو في الأساس مسيّرات زهيدة الثمن. ثانيًا، في المعركة الرئيسية حول خيرسون، استعاد الجيش الروسي موقعه الدفاعي من جانب نهر دنيبرو. كانت خيرسون أولوية لكلا الجانبين، بسبب أهميتها كبوابة لشبه جزيرة القرم. هناك دلائل على أنه بدلاً من التخطيط لموقف أخير محكوم عليه بالفشل ومكلف للغاية، فإن سوروفيكين وطاقمه يفكرون في الانسحاب عبر نهر دنيبرو (بعرض 400 متر في تلك المرحلة) إلى النصف الشرقي من المدينة. هذا، في ظاهر الأمر، سيكون خطوة معقولة - تحويل النهر إلى أصول دفاعية للوحدات الروسية بدلاً من كونه عائقاً سيُحاصرون ويُبادون في سبيله. من الواضح أن روسيا الآن في موقف دفاعي استراتيجي، وذلك عندما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقاطعات خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك ولوهانسك أنها باتت جزءاً من روسيا واعترف ضمنيًا بحدود "عمليته الخاصة" الكارثية حتى الآن. حتى الآن وليس أبعد من ذلك، على حد تعبيره. لذلك لا يبدو أن هناك أي تساؤل حول محاولات روسية جديدة واسعة النطاق للاستيلاء على المزيد من الأراضي. فالأوكرانيون أقوياء للغاية. ولا تمتلك روسيا في أي قطاع تفوقًا ملموسًا في المواد أو القوى العاملة".وبحسب الصحيفة، "هناك عامل آخر يشير إلى أن الروس سيبقون في مكانهم وهو أنه في حين أن عشرات الآلاف من المشاة غير المدربين بشكل فعال والذين تم حشدهم قد ساهمت في تخفيف حدة النقص التي تعاني منها القوات الروسية، فإن هذه القوات ستكون غير قادرة على القيام بهذا النوع من عمليات "الأسلحة المشتركة" التي نشهدها مع الأوكرانيين. ومع ذلك، فإن سوروفيكين يحاول الاستفادة من هذا الأمر. إن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يفعله المشاة غير المدربين تدريباً جيداً ولكن المتمرسين بشكل جيد هو الصمود، كما اكتشف الجانبان من تجربتهما في الحرب العالمية الأولى. وتجري الاستعدادات المكثفة لتطوير سلسلة من الخطوط الدفاعية المحصنة والمليئة بالألغام استعدادًا للخطوة التالية لأوكرانيا. وفي مقابلة واسعة النطاق في أيلول، قال القائد العام الأوكراني، الجنرال فاليري زالوجني، إنه يرى "مركز الثقل" الروسي - أي مفتاح الحرب - على أنه شبه جزيرة القرم. وتشير كل المؤشرات العسكرية بقوة إلى أن الهجمات المقبلة في أوكرانيا ستحدد شبه الجزيرة كهدف لها".وختمت الصحيفة، "في الوقت الحالي، فإن التحرك الروسي نحو التكتيكات الدفاعية، إلى جانب حقائق ظروف الشتاء، يعني أن العمليات ستتباطأ. ويراهن الروس على استراحة لقواتهم المدمرة أثناء استعدادهم لعمليات العام المقبل. إن أنظمة المدفعية والصواريخ التي تزودها أوكرانيا بالغرب - والتي تتفوق على البنادق الروسية - ستضمن عدم راحة للغزاة في خنادقهم ومخابئهم ومبانيهم التي تم الاستيلاء عليها".