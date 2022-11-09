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عربي-دولي
كوريا الجنوبية: بيونج يانج أطلقت صاروخاً باليستياً
Lebanon 24
09-11-2022
|
04:30
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قال جيش كوريا الجنوبية الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً قبالة ساحلها الشرقي.
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