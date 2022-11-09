زلزال بقوة 5.7 درجة قبالة ساحل إيطاليا

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالاً بقوة 5.7 درجة وقع بالقرب من ساحل بلدة ريميني الإيطالية، الأربعاء.



وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات وعلى بعد 64 كيلومتراً شرقي ريميني

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