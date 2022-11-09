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عربي-دولي

زلزال بقوة 5.7 درجة قبالة ساحل إيطاليا

Lebanon 24
09-11-2022 | 05:00
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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالاً بقوة 5.7 درجة وقع بالقرب من ساحل بلدة ريميني الإيطالية، الأربعاء.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات وعلى بعد 64 كيلومتراً شرقي ريميني
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