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الأمين العام لمجلس الأمن الروسي يزور إيران

Lebanon 24
09-11-2022 | 03:41
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ذكرت وكالة تاس للأنباء، أن الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف يزور طهران الأربعاء، لإجراء مشاورات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن المسائل الأمنية.
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