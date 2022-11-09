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عربي-دولي
الأمين العام لمجلس الأمن الروسي يزور إيران
Lebanon 24
09-11-2022
|
03:41
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ذكرت وكالة تاس للأنباء، أن الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف يزور طهران الأربعاء، لإجراء مشاورات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن المسائل الأمنية.
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