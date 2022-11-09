كانت متجهة من العراق الى لبنان.. قصف مسيرات على الحدود السورية العراقية وسقوط قتلى

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استهدف طيران مجهول، منتصف ليل أمس، الحدود السورية – العراقية بريف دير الزور الشرقي، حيث طال الاستهداف شاحنات تحمل أسلحة وصهاريج نفط تابعة للاحزاب الإيرانية في منطقة ساحة الجمارك في الهري والبوابة العسكرية بريف البوكمال شرقي دير الزور.كما تم استهداف موقع عسكري للميليشيات قرب المنطقة، وتسبب بسقوط خسائر بشرية فادحة، إذ تأكد مقتل 14 شخصا إلى الآن، غالبيتهم من الاحزاب التابعة لإيران.وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالة خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين، فضلاً عن خسائر مادية فادحة نتيجة لاستهداف شاحنات السلاح وصهاريج المحروقات.وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أكّدت ناطقة باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أن الهجوم لم يكن غارة للجيش الأميركي أو للتحالف.كما لم يكن بإمكان المرصد أو مسؤول في حرس الحدود العراقية تحديد طبيعة الهجوم أو الطرف المسؤول عنه على الفور.وبحسب مسؤول حرس الحدود العراقية، فإن الضربة استهدفت في سوريا قافلة من "شاحنات صهريج محملة بالوقود آتية من إيران" مرّت عبر العراق وكانت في طريقها إلى لبنان.