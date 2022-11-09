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حفل ضخم سيكّلف ملايين الدولارات.. ابنة ترامب تستعد للزواج من خطيبها اللبناني (صور)

Lebanon 24
09-11-2022 | 03:40
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تستعد تيفاني ترامب، الابنة الصغرى للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، للزواج من خطيبها اللبناني الأصل مايكل بولس في حفل فخم بمدينة "بالم بيتش" في ولاية فلوريدا، وذلك نهاية الأسبوع الجاري.

 

ووفق الأنباء فإن تيفاني، خريجة الحقوق في جامعة جورج تاون، ستعقد قرانها في منتجع "مارالاغو" الشهير، الذي يمتلكه والدها دونالد ترامب، في الـ 12 من تشرين الثاني، ومن المتوقع أن تدعو إلى الحفل أكثر من 500 شخص.

 

وأضافت أن ترامب وزوجته السابقة مارلا مابلز، والدة تيفاني، قد أشرفا على التخطيط للحفل؛ ما يعني أننا سنشهد حفلًا فخمًا بتكلفة ملايين الدولارات.

 

وأقامت تيفاني (29 عامًا) حفل Bridal Shower في فلوريدا نهاية الأسبوع الماضي من أجل توديع عزوبيتها، حيث شاركت شقيقتها إيفانكا ترامب مقتطفات ولمحات من الأجواء الاحتفالية عبر حسابها في إنستغرام، فظهرت تيفاني مرتديةً فستانًا أبيض من قماش الدانتيل، بينما أسدلت خصلات شعرها الأشقر الناعم على الجانبين، في حين نلحظ خسارتها الكثير من الوزن استعدادًا للحفل المنتظر.

 

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بينما ارتدت كل من إيفانكا وشقيقة زوجها لارا فستانا أبيض مُزيَّنا بطبعات على شكل زهور وأوراق زرقاء.

 

وكانت تيفاني ترامب، وخطيبها اللبناني قد ارتبطا في كانون الثاني 2021 بخطوبة أعلناها قبل يوم من مغادرة ترامب البيت الأبيض، حيث قدم الخطيب خاتما من الألماس مرصعا بقطع من الزمرد ويزن أكثر من 13 قيراطا، اشتراه بأكثر من مليون و200 ألف دولار.

A post shared by Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrump)


 
 
 
 

واختير الخاتم من مصمم المجوهرات اللبناني سامر حليمة، الذي يتخذ من نيويورك مقرًا له.

 

يُشار إلى ان مايكل بولس ولد في تكساس عام 1997، ونشأ في نيجيريا حيث تمتلك عائلته الثرية مشاريع استثمارية كبرى هناك، والتحق بالمدرسة الأميركية الدولية في لاغوس.

 

وانتقل بولس بعد ذلك إلى لندن حيث حصل على بكالوريوس الآداب في إدارة الأعمال العالمية من جامعة "ريجنت" عام 2018، ثم درجة الماجستير في إدارة المشاريع والتمويل والمخاطر من جامعة "سيتي" في العاصمة البريطانية عام 2019.

 

(فوشيا)

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