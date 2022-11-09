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عربي-دولي

إيران تحذّر بريطانيا من محاولات "زعزعة الأمن"

Lebanon 24
09-11-2022 | 06:00
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حذّر وزير الاستخبارات الإيراني اسماعيل خطيب بريطانيا من أنها ستدفع ثمن محاولات "زعزعة الأمن" في الجمهورية الإسلامية، وذلك على خلفية دعمها للاحتجاجات التي تلت وفاة مهسا أميني.

وقال خطيب في حوار نشرت وكالة "إرنا" الرسمية مقتطفات منه: "في الأحداث الأخيرة، كانت يد الكيان الصهيوني في التنفيذ، ويد البريطانيين في الاعلام ويد السعوديين في التمويل، هي الأكثر وضوحا".
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المصدر: روسيا اليوم
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