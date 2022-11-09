الكرملين: العلاقات مع واشنطن ستبقى "سيئة"

شدّدت الرئاسة الروسية اليوم على أن علاقاتها مع واشنطن ستبقى سيئة مهما كانت نتائج انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، حسبما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن وكالات أنباء روسية، "هذه الانتخابات في الأساس لا يمكنها أن تغيّر شيئًا. علاقاتنا سيئة في الوقت الراهن وستبقى كذلك".

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