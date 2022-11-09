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عربي-دولي

الكرملين: العلاقات مع واشنطن ستبقى "سيئة"

Lebanon 24
09-11-2022 | 09:00
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شدّدت الرئاسة الروسية اليوم على أن علاقاتها مع واشنطن ستبقى سيئة مهما كانت نتائج انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، حسبما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن وكالات أنباء روسية، "هذه الانتخابات في الأساس لا يمكنها أن تغيّر شيئًا. علاقاتنا سيئة في الوقت الراهن وستبقى كذلك".
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المصدر: روسيا اليوم
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