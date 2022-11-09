باريس: توريد السلاح إلى أوكرانيا لا يضعف الجيش الفرنسي

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رفض المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، اليوم، التصريحات القائلة إن توريد فرنسا الأسلحة إلى أوكرانيا يضعف قدرات الجيش الفرنسي.ونقلت عنه "روسيا اليوم"، ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن إمدادات الأسلحة إلى كييف، تضعف الجيش الفرنسي: "نحن لا نضعف جيشنا عندما نقوم بتوريد الأسلحة لحلفائنا، بل على العكس، نحن نعزز قواتنا داخل الاتحاد الأوروبي. نحن لا نجرد جيشنا بتاتا".في وقت سابق، قال جاك أوجار العقيد الفرنسي المتقاعد القائد السابق للقوات الخاصة الفرنسية في كوسوفو، إن إرسال باريس أسلحة إلى أوكرانيا، يجرد الجيش الفرنسي من الأسلحة التي يحتاجها بنفسه.وأشار إلى أن الجيش الفرنسي اليوم يعاني من ضعف التجهيز ، وأن كمية العتاد والمعدات العسكرية غير كافية.وقال: "منح سلطات كييف، 24 بطارية مدفعية من طراز قيصر في الوقت الذي يمتلك فيه الجيش الفرنسي 76 منها. هذا تصرف عديم الجدية".