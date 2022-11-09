روسيا وإيران تبحثان في الشأن الأوكراني والتدخل الغربي

ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن وسائل إعلام رسمية روسية، أن رئيسي مجلسي الأمن الروسي والإيراني بحثا في الوضع في أوكرانيا والتعاون الأمني وإجراءات التصدي "للتدخل الغربي" في شؤونهما الداخلية، وذلك في سلسلة اجتماعات عُقدت في طهران اليوم.

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ويزور نيكولاي باتروشيف، الحليف المقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طهران مع سعي الدولتين لتعزيز العلاقات وسط عزل الغرب لهما.