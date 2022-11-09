18
o
بيروت
19
o
طرابلس
10
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
13
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الناتو: القمة المقبلة للحلف ستناقش زيادة الإنفاق الدفاعي ودعم أوكرانيا
Lebanon 24
09-11-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن حلف شمال الأطلسي أن قمة الناتو المقبلة، التي ستعقد في فيلنيوس في الفترة الممتدة من 11 إلى 12 تموز 2023، ستناقش زيادة الإنفاق الدفاعي ودعم أوكرانيا.
وجاء في بيان الحلف: "القمة في فيلنيوس ستوفر فرصة لرؤساء الدول والحكومات للاتفاق على خطوات أخرى لتعزيز الردع والدفاع الجماعي". ومن المتوقع أيضا أن يناقش "زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي" ودعم أوكرانيا.
Advertisement
ونتيجة للقمة التي عقدت في مدريد في نهاية حزيران 2022، تم الإعلان عن القمة المقبلة في العاصمة الليتوانية.
بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط الماضي، فرض الغرب عقوبات واسعة النطاق على روسيا وزاد توريد الأسلحة والمعدات العسكرية بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا. وأرسلت روسيا مذكرة لدول الناتو في وقت سابق بهذا الصدد.
كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا.
وأشار المتحدثة باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
المصدر:
سبوتنيك
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"حركة امل": علنا مع هذا المرشح!
Lebanon 24
"حركة امل": علنا مع هذا المرشح!
02:45 | 2022-11-09
09/11/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفض الجوي "العملاق" يسيطر.. الأمطار لم تنتهِ بعد وهذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
Lebanon 24
المنخفض الجوي "العملاق" يسيطر.. الأمطار لم تنتهِ بعد وهذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
02:29 | 2022-11-09
09/11/2022 02:29:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير يخسر شركته بسبب فنانة ويتحول الى حارس فيها!
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير يخسر شركته بسبب فنانة ويتحول الى حارس فيها!
00:29 | 2022-11-09
09/11/2022 12:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب لبناني يكسب 20 ألف دولار شهرياً بطريقة مبتكرة... كيف ذلك؟
Lebanon 24
شاب لبناني يكسب 20 ألف دولار شهرياً بطريقة مبتكرة... كيف ذلك؟
07:30 | 2022-11-09
09/11/2022 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة كُبرى تُصيب "إسرائيل".. تحذيراتٌ منها وتقرير يسرد الكواليس
Lebanon 24
أزمة كُبرى تُصيب "إسرائيل".. تحذيراتٌ منها وتقرير يسرد الكواليس
16:00 | 2022-11-08
08/11/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:00 | 2022-11-09
وزارة الدفاع الروسية تأمر بسحب قواتها من مدينة خيرسون
14:30 | 2022-11-09
زاخاروفا: مستعدون للتفاوض مع أوكرانيا ولكن وفقا للمتغيرات على أرض الواقع
14:11 | 2022-11-09
للراغبين بحضور "مونديال قطر"... اليكم هذه النصائح الضرورية
14:00 | 2022-11-09
هل يقود الإرهاق من الحرب إلى اتفاق سلام فاسد؟
13:36 | 2022-11-09
ترامب يعرف عنه اكثر من زوجته ويهدده.. مرشح جديد محتمل للانتخابات الرئاسية في أميركا
13:30 | 2022-11-09
غوتيريش في موقف محرج... ماذا حصل معه خلال مؤتمر المناخ؟
فيديو
محظوظ ربح وحده ملياري دولار باليانصيب الأميركي.. مهاجر سوري باعه التذكرة (فيديو)
Lebanon 24
محظوظ ربح وحده ملياري دولار باليانصيب الأميركي.. مهاجر سوري باعه التذكرة (فيديو)
05:00 | 2022-11-09
09/11/2022 22:27:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت شقيقيها.. معلومات تُكشف للمرة الأولى عن كليوباترا وأولادها (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت شقيقيها.. معلومات تُكشف للمرة الأولى عن كليوباترا وأولادها (فيديو)
03:00 | 2022-11-09
09/11/2022 22:27:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بقمة المناخ في مصر.. رئيس إسرائيل يستشهد بآية قرآنية في كلمته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بقمة المناخ في مصر.. رئيس إسرائيل يستشهد بآية قرآنية في كلمته شاهدوا الفيديو
02:30 | 2022-11-08
09/11/2022 22:27:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact