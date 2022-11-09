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عربي-دولي

الناتو: القمة المقبلة للحلف ستناقش زيادة الإنفاق الدفاعي ودعم أوكرانيا

Lebanon 24
09-11-2022 | 11:00
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أعلن حلف شمال الأطلسي أن قمة الناتو المقبلة، التي ستعقد في فيلنيوس في الفترة الممتدة من 11 إلى 12 تموز 2023، ستناقش زيادة الإنفاق الدفاعي ودعم أوكرانيا.
وجاء في بيان الحلف: "القمة في فيلنيوس ستوفر فرصة لرؤساء الدول والحكومات للاتفاق على خطوات أخرى لتعزيز الردع والدفاع الجماعي". ومن المتوقع أيضا أن يناقش "زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي" ودعم أوكرانيا.
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ونتيجة للقمة التي عقدت في مدريد في نهاية حزيران 2022، تم الإعلان عن القمة المقبلة في العاصمة الليتوانية.
بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط الماضي، فرض الغرب عقوبات واسعة النطاق على روسيا وزاد توريد الأسلحة والمعدات العسكرية بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا. وأرسلت روسيا مذكرة لدول الناتو في وقت سابق بهذا الصدد.

كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا.
وأشار المتحدثة باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
المصدر: سبوتنيك
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