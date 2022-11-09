دمشق تدين بيان الخارجية الفرنسية حول الأوضاع في شمال غرب سوريا

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أدانت السلطات السورية اليوم الأربعاء البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية حول الأوضاع في شمال غرب سوريا.وقال مصدر رسمي في الخارجية السورية إن "سوريا تدين بشدة البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية حول الأوضاع في شمال غرب سوريا، والذي ينضح بسيل من الأكاذيب والافتراءات، ويفضح مجددا الدور التخريبي للحكومة الفرنسية، وشراكتها الكاملة، ودعمها للمجموعات الإرهابية في سوريا".وأضاف المصدر: لقد كان حريا بالحكومة الفرنسية إدانة التصعيد الأخير للمجموعات الإرهابية في شمال غرب سوريا، ومن المريب سكوتها عن سلوكيات النظام التركي الداعم الرئيسي لهذه المجموعات."وحسب المصدر، فإن "سوريا تؤكد مجددا الاستمرار في مطاردة فلول المجموعات الإرهابية حتى القضاء عليها بشكل كامل، ولن تثنيها مواقف الحكومة الفرنسية والدول المعادية لسوريا عن تحقيق هذا الهدف".