Advertisement

عربي-دولي

دمشق تدين بيان الخارجية الفرنسية حول الأوضاع في شمال غرب سوريا

Lebanon 24
09-11-2022 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1008996-638035996524251625.jpg
Doc-P-1008996-638035996524251625.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدانت السلطات السورية اليوم الأربعاء البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية حول الأوضاع في شمال غرب سوريا.

وقال مصدر رسمي في الخارجية السورية إن "سوريا تدين بشدة البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية حول الأوضاع في شمال غرب سوريا، والذي ينضح بسيل من الأكاذيب والافتراءات، ويفضح مجددا الدور التخريبي للحكومة الفرنسية، وشراكتها الكاملة، ودعمها للمجموعات الإرهابية في سوريا".
Advertisement

وأضاف المصدر: لقد كان حريا بالحكومة الفرنسية إدانة التصعيد الأخير للمجموعات الإرهابية في شمال غرب سوريا، ومن المريب سكوتها عن سلوكيات النظام التركي الداعم الرئيسي لهذه المجموعات."

وحسب المصدر، فإن "سوريا تؤكد مجددا الاستمرار في مطاردة فلول المجموعات الإرهابية حتى القضاء عليها بشكل كامل، ولن تثنيها مواقف الحكومة الفرنسية والدول المعادية لسوريا عن تحقيق هذا الهدف".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2022-11-09
14:30 | 2022-11-09
14:11 | 2022-11-09
14:00 | 2022-11-09
13:36 | 2022-11-09
13:30 | 2022-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website