هل تكلّلت آمال الحزب الجمهوري في "تسونامي أحمر" بالنجاح؟

Advertisement

في ظل وجود رئيس ديمقراطي تراجعت شعبيته مؤخرا، والتضخم المستمر، كان لدى بعض الجمهوريين توقعات عالية للفوز بعشرات المقاعد في مجلس النواب، والفوز بشكل مريح في مجلس الشيوخ، إلا أن النتائج الأولية للانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، شكلت ضربة لهم.واعترف السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، ليلة الثلاثاء، بأن نتائج منتصف المدة لحزبه كانت "مخيبة للآمال حتى الآن"، معتبرا أنها "بالتأكيد ليست موجة جمهورية"، وذلك في حديث لشبكة "إن بي سي" الأميركية.وكانت النتائج لا تزال تتداول في الوقت الذي أدلى فيه غراهام بتعليقاته، لكن نتائج الديمقراطيين في سباق مجلس الشيوخ في نيو هامبشاير، ودائرة الكونغرس السابعة في فيرجينيا والمقاعد الرئيسية الأخرى، أشارت إلى أن آمال الحزب الجمهوري في "تسونامي أحمر" لم تكلل بالنجاح.وأعرب غراهام عن إحباطه بشكل خاص من دون بولدوك، المرشح لمجلس الشيوخ عن ولاية نيو هامبشاير، الذي خشي العديد من الجمهوريين المؤسسين من أن يكون "متشددا للغاية" لدرجة تمنعه من الفوز في الانتخابات. واعتبر غراهام أنه "من المحتمل أن يكون تم ارتكاب خطأ".وأضاف: "أعتقد أن سيكون (النتائج) في حدود 51 و52، عندما تقال الكلمة الفصل وينتهي كل شيء (السباقات الانتخابية) في مجلس الشيوخ".كما أعرب عن تفاؤله بشأن فرص الجمهوريين في "المعارك المتبقية" في مجلس الشيوخ، في أريزونا وبنسلفانيا ونيفادا وجورجيا وويسكونسن.