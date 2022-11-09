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عربي-دولي

أردوغان يقود قطاراً ويغني مع الأطفال أغنيته المفضلة (فيديو)

Lebanon 24
09-11-2022 | 08:48
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شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أداء إحدى الأغاني التركية مع أطفال من داخل قمرة قيادة قطار قام بافتتاحه بولاية غازي عنتاب.
 
وظهر أردوغان داخل قمرة القطار وحوله أطفال وهو يردد معهم كلمات إحدى الأغاني التركية، بينما يقوم بقيادة القطار بنفسه.
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ونشر الفيديو فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، على صفحته الرسمية على "تويتر" يوم الأحد الماضي.
 
 
وعلق ألطون، على الفيديو بعبارة قال فيها: "رئيسنا رجب طيب أردوغان مع أطفالنا في غازي عنتاب".
كما نشر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية مقطع فيديو في اليوم التالي يظهر فيه أردوغان خلال نزوله من الطائرة وفي استقباله مجموعة من الأطفال، الذي تبادل معهم بعض الأحاديث قبل أن يسمح لهم بالصعود على سلم الطائرة.
المصدر: سبوتنيك
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