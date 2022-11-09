Advertisement

عربي-دولي

من هو نائب حاكم منطقة خيرسون الذي قضى في حادث سيارة؟

Lebanon 24
09-11-2022 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1009038-638036082607078236.jpg
Doc-P-1009038-638036082607078236.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لقي نائب حاكم منطقة خيرسون كيريل ستريموأوسوف مصرعه في حادث سيارة حسبما أفاد المكتب الصحفي لحاكم المنطقة.

وستريموأوسوف هو شخصية سياسية ونائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون، ورئيس لجنة الإنقاذ للسلام والنظام، وهي السلطة الإدارية والتنفيذية في إقليم خيرسون، والتي شكلتها الجمعية التأسيسية في 10 آذار 2022، قبل انضمام المنطقة إلى حدود روسيا.
Advertisement

وكان ستريموأوسوف عضوا في الحزب الاشتراكي الأوكراني، وفي عام 2009 أسس وكالة أنباء "تافريا"، حيث كان ناشطا في منظمة مفهوم الأمن العام KOB.

وهو من مواليد 26 كانون الاول 1976 في قرية غولموفسكي بمنطقة غورلوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. وقد تخرج كيريل ستريموأوسوف من أكاديمية "ترنوبل" للاقتصاد الوطني، وعمل مفتشا للأسماك بمنطقة خيرسون، سرعان ما ترقى إلى رتبة رئيس هيئة فحص الأسماك في غينيتشيسك.

كان عضوا في صفوف حزب "ديرجافا" الذي وصفته وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه مؤيد لروسيا، شارك بشكل نشط في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا في صف القوات الروسية. وفي 7 ايار الماضي صرح بأن المنطقة تسعى جاهدة لتصبح إحدى مناطق الأراضي الروسية: "نعتزم العيش كجزء من روسيا، وسنشبه كيانا قريبا من شبه جزيرة القرم من حيث وتيرة التنمية. ستسعى المنطقة جاهدة لتصبح كيانا من ضمن كيانات الاتحاد الروسي، ولن يجبر أحد على أي شيء، لكن يجب أن تعود الأراضي الروسية إلى موطنها التاريخي والثقافي والقيمي".

 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2022-11-09
14:30 | 2022-11-09
14:11 | 2022-11-09
14:00 | 2022-11-09
13:36 | 2022-11-09
13:30 | 2022-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website