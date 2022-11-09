ماكرون يُعلن عن انعقاد قمة فرنسية بريطانية حول شؤون الدفاع

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا والمملكة المتحدة ستعقدان قمة حول شؤون الدفاع في الربع الأول من عام 2023، داعيا إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.وخلال عرضه للاستراتيجية الفرنسية الجديدة للدفاع، قال ماكرون: "يجب نقل شراكتنا مع المملكة المتحدة إلى مستوى آخر".وأضاف: "أتمنى أن نستأنف بنشاط موضوع حوارنا حول العمليات والقدرات والمجال النووي والهجين وأن نكون في مستوى الطموح الذي يليق ببلدينا الصديقين والحليفين".