انتخاب فتاة من أصول صومالية لعضوية مجلس الشيوخ الأميركي... من هي زينب محمد؟

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باتت الأميركية ذات الأصول الصومالية زينب محمد، أصغر امرأة منتخبة لعضوية مجلس الشيوخ في ولاية مينيسوتا، وفق النتائج الأولية للانتخابات النصفية.وحصلت زينب صاحبة الـ25 ربيعا على 86 بالمئة من الأصوات، لتفوز في منطقة مجلس الشيوخ رقم 63، والتي تضم أجزاء من جنوب مينيابوليس وريتشفيلد.وباتت عضو الحزب الديمقراطي أول امرأة صومالية ومن أصول إفريقية تنضم لمجلس الشيوخ في ولاية مينيسوتا.وفي أول تعليق لها، قالت زينب: "يشرفني أن أكون أهلا لأصوات الذين وضعوا ثقتهم بي لأكون سيناتور الولاية القادم. ممتنة للغاية لأصدقائي وعائلتي وموظفي الحملة والمتطوعين الذين جعلوا هذه الليلة التاريخية ممكنة ولإيمانهم الراسخ بي طوال هذه الحملة".وشددت على أن هناك "عمل مهم ينتظرنا لبدء العمل لتحسين حياة سكان مينيسوتا، ولا أطيق الانتظار".وأضافت: "عندما فكرت لأول مرة في الترشح لمنصبي، كان ذلك لأنني أردت أن أجعل حياة الناس أسهل، وليس أصعب، إنه ليس مجرد شعار حملة، إنها عبارة تعني لنا الكثير".وواجهت زينب الجمهوري شون هولستر، إلا أن الدائرة 63 سارت على نهجها القديم، إذ لطالما ما تنتخب المرشحين الديمقراطيين.وبجانب العمل على إصلاح الشرطة، حددت زينب أولوياتها في السعي لمواجهة حوادث الكراهية، بما في ذلك الهجمات على المسلمين ومؤسساتهم.من هي زينب محمد؟ولدت في الصومال ونشأت في جنوب مدينة مينيابوليس الواقعة في ولاية مينيسوتا وتبلغ من العمر 25 عاما، تخرجت من جامعة مينيسوتا عام 2019، عملت سابقا كمساعدة سياسية لعضو مجلس مدينة مينيابوليس جيسون تشافيز.