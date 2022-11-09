18
o
بيروت
19
o
طرابلس
10
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
13
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وزارة الدفاع الروسية تأمر بسحب قواتها من مدينة خيرسون
Lebanon 24
09-11-2022
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أمرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بسحب قواتها من مدينة خيرسون الأوكرانية، فيما تستمر القوات الأوركانية في التقدم لاستعادة أراضيها، وكذلك في حشد الدعم الغربي ضدّ موسكو.
Advertisement
(العربية)
مواضيع ذات صلة
أوكرانيا تبدأ هجوما على خيرسون
Lebanon 24
أوكرانيا تبدأ هجوما على خيرسون
09/11/2022 22:28:37
09/11/2022 22:28:37
Lebanon 24
Lebanon 24
السلطات المعيّنة من موسكو نفت الجمعة فرض حظر تجول في خيرسون في جنوب أوكرانيا (الشرق)
Lebanon 24
السلطات المعيّنة من موسكو نفت الجمعة فرض حظر تجول في خيرسون في جنوب أوكرانيا (الشرق)
09/11/2022 22:28:37
09/11/2022 22:28:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"تسليح أوكرانيا".. الجميع يستعد قبل المعركة الفاصلة بخيرسون
Lebanon 24
"تسليح أوكرانيا".. الجميع يستعد قبل المعركة الفاصلة بخيرسون
09/11/2022 22:28:37
09/11/2022 22:28:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أوكرانيا تتحدى روسيا في خيرسون.. "في مرمى مدفعيتنا"
Lebanon 24
أوكرانيا تتحدى روسيا في خيرسون.. "في مرمى مدفعيتنا"
09/11/2022 22:28:37
09/11/2022 22:28:37
Lebanon 24
Lebanon 24
خيرسون
أوكرانيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"حركة امل": علنا مع هذا المرشح!
Lebanon 24
"حركة امل": علنا مع هذا المرشح!
02:45 | 2022-11-09
09/11/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفض الجوي "العملاق" يسيطر.. الأمطار لم تنتهِ بعد وهذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
Lebanon 24
المنخفض الجوي "العملاق" يسيطر.. الأمطار لم تنتهِ بعد وهذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
02:29 | 2022-11-09
09/11/2022 02:29:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير يخسر شركته بسبب فنانة ويتحول الى حارس فيها!
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير يخسر شركته بسبب فنانة ويتحول الى حارس فيها!
00:29 | 2022-11-09
09/11/2022 12:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب لبناني يكسب 20 ألف دولار شهرياً بطريقة مبتكرة... كيف ذلك؟
Lebanon 24
شاب لبناني يكسب 20 ألف دولار شهرياً بطريقة مبتكرة... كيف ذلك؟
07:30 | 2022-11-09
09/11/2022 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة كُبرى تُصيب "إسرائيل".. تحذيراتٌ منها وتقرير يسرد الكواليس
Lebanon 24
أزمة كُبرى تُصيب "إسرائيل".. تحذيراتٌ منها وتقرير يسرد الكواليس
16:00 | 2022-11-08
08/11/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:30 | 2022-11-09
زاخاروفا: مستعدون للتفاوض مع أوكرانيا ولكن وفقا للمتغيرات على أرض الواقع
14:11 | 2022-11-09
للراغبين بحضور "مونديال قطر"... اليكم هذه النصائح الضرورية
14:00 | 2022-11-09
هل يقود الإرهاق من الحرب إلى اتفاق سلام فاسد؟
13:36 | 2022-11-09
ترامب يعرف عنه اكثر من زوجته ويهدده.. مرشح جديد محتمل للانتخابات الرئاسية في أميركا
13:30 | 2022-11-09
غوتيريش في موقف محرج... ماذا حصل معه خلال مؤتمر المناخ؟
13:00 | 2022-11-09
ماكرون يُعلن عن انعقاد قمة فرنسية بريطانية حول شؤون الدفاع
فيديو
محظوظ ربح وحده ملياري دولار باليانصيب الأميركي.. مهاجر سوري باعه التذكرة (فيديو)
Lebanon 24
محظوظ ربح وحده ملياري دولار باليانصيب الأميركي.. مهاجر سوري باعه التذكرة (فيديو)
05:00 | 2022-11-09
09/11/2022 22:28:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت شقيقيها.. معلومات تُكشف للمرة الأولى عن كليوباترا وأولادها (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت شقيقيها.. معلومات تُكشف للمرة الأولى عن كليوباترا وأولادها (فيديو)
03:00 | 2022-11-09
09/11/2022 22:28:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بقمة المناخ في مصر.. رئيس إسرائيل يستشهد بآية قرآنية في كلمته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بقمة المناخ في مصر.. رئيس إسرائيل يستشهد بآية قرآنية في كلمته شاهدوا الفيديو
02:30 | 2022-11-08
09/11/2022 22:28:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact