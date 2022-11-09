وزارة الدفاع الروسية تأمر بسحب قواتها من مدينة خيرسون

أمرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بسحب قواتها من مدينة خيرسون الأوكرانية، فيما تستمر القوات الأوركانية في التقدم لاستعادة أراضيها، وكذلك في حشد الدعم الغربي ضدّ موسكو.

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(العربية)