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عربي-دولي

وزارة الدفاع الروسية تأمر بسحب قواتها من مدينة خيرسون

Lebanon 24
09-11-2022 | 15:00
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أمرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بسحب قواتها من مدينة خيرسون الأوكرانية، فيما تستمر القوات الأوركانية في التقدم لاستعادة أراضيها، وكذلك في حشد الدعم الغربي ضدّ موسكو.
 
 
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(العربية)

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