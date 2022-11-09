انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب في أميركا... اليكم آخر النتائج والأرقام

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يستمر فرز الأصوات في الولايات المتحدة، لتحديد الفائزين في أبرز المناصب التشريعية، بعد يوم حافل توجه فيه المقترعون لاختيار 36 حاكما و35 عضوا لتجديد ثلث مجلس الشيوخ و435 عضوا في تجديد كامل لمجلس النواب.وفي التالي، إليكم أبرز النتائج حتى الآن نستعرض فيها نصيب الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وفقا لما نقلته أسوشيتد برس:الحزب الذي يسعى إلى الأغلبية في مجلس الشيوخ يحتاج 51 مقعدا من أصل 100 مقعد.الحزب الجمهوري: الحزب الأحمر أصبح يشغل 47 مقعدا حتى الآن، إذ فاز بـ 18 مقعدا، بينما يشغل 29 آخرين خارج الانتخابات، في حين خسر مقعدا واحدا لصالح الديمقراطيين، إلى الآن.أبرز الفائزين: تيد باد، في ولاية نورث كارولاينا، وجي دي فانس عن ولاية أوهايو.الحزب الديمقراطي: يملك الحزب الأزرق 46 مقعدا إلى الآن في مجلس الشيوخ، حيث ضمن 12 مقعدا، مضيفا مقعدا واحدا.أبرز الفائزين: ماغي حسان، عن ولاية نيوهامشر، وجون فيترمان عن ولاية بنسلفانيا.*أما الأحزاب الأخرى فتملك مقعدين لا تشملهما الانتخابات الحالية.للوصول إلى الأغلبية في مجلس النواب سيتطلب على أي من الحزبين تحصيل 218 مقعدا.الحزب الجمهوري: ضمن الحزب الأحمر حتى الآن 203 مقاعد، دون أي يخسر أي مقعد.الحزب الديمقراطي: أما الحزب الأزرق فتمكن من الفوز بـ 175 مقعد، إلا أنه خسر 6 مقاعد.يختار المصوتون في 36 ولاية حكامهم في هذه الانتخابات.الحزب الجمهوري: يمتلك الحزب الجمهوري حتى الآن 24 مقعدا، في حين خسر مقعدين، وفاز بـ 16، في حين يمتلك ثمانية مقاعد لا تشملها الانتخابات.الحزب الديمقراطي: الحزب الأزرق يحظى حاليا بـ 21 مقعدا، حيث كسب مقعدين، وفاز بـ 15 مقعدا، في حين يمتلك ستة مقاعد لا تشملها الانتخابات. "الحرة"