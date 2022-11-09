بوتين وباشينيان يبحثان قمّة منظمة معاهدة الأمن الجماعي

أعلن الخدمة الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، التحضيرات لانعقاد مجلس منظمة معاهدة الأمن الجماعي في يريفان.

Advertisement

ووفقا لتقرير الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان، بحثا خلالها التحضير للدورة المقبلة لمجلس الأمن لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي".ومن المقرر أن تعقد الجلسة في 23 تشرين الثاني في العاصمة الأرمينية يريفان، حيث سيرأسها الجانب الأرميني.