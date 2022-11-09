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عربي-دولي

بوتين وباشينيان يبحثان قمّة منظمة معاهدة الأمن الجماعي

Lebanon 24
09-11-2022 | 23:30
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أعلن الخدمة الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، التحضيرات لانعقاد مجلس منظمة معاهدة الأمن الجماعي في يريفان.
 
ووفقا لتقرير الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان، بحثا خلالها التحضير للدورة المقبلة لمجلس الأمن لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي".
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ومن المقرر أن تعقد الجلسة في 23 تشرين الثاني في العاصمة الأرمينية يريفان، حيث سيرأسها الجانب الأرميني.
 
(روسيا اليوم) 
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