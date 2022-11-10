قائد عسكري إيراني: ردنا سيكون حاسما إذا حاول الأعداء الإضرار بإيران

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حذر قائد القوة البرية بالجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، من عواقب أي أعمال تضر بأمن إيران، مؤكدا أن الرد سيكون حازما بما يكفي للقضاء على الأعداء فورا.وفي تصريح للصحافيين خلال تفقده، الثلاثاء، معبر دوغارون تايباد الحدودي (في محافظة خراسان الرضوية – شرق)، لفت "العميد حيدري "إلى أن العصابات الشريرة والمهربين الذين اقدموا على تحركات داخل الحدود الشرقية للبلاد، بتوجيه أو تعاون مع بعض العناصر المتواجدة في الدولة المحاذية، تلقوا ردا قاصما في السابق.واضاف: ان اصابع منتسبي الجيش الايراني على الزناد وهم جاهزون للتضحية بأرواحهم في سبيل الدفاع عن حدود الجمهورية الإسلامية الايرانية.