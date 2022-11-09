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عربي-دولي

بايدن: غالبية الأميركيين يدعمون خطتي الاقتصادية

Lebanon 24
09-11-2022 | 17:25
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أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بانتخابات منتصف الولاية ووصفها بأنها يوم جيد للديمقراطية".
وأعلن أنه "ينوي الترشح لولاية رئاسية ثانية"، مضيفاً: "إن الجمهوريين توقعوا موجة حمراء كبيرة لم تحدث.=
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وأضاف بأن الأميركيين تحدثوا بوضوح عن مخاوفهم بما فيها التضخم"، وأردف بالقول: "أتفهم إحباط الشعب الأميركي الناجم عن الظروف الاقتصادية، وسأعمل مع الجميع لخدمة الشعب الأميركي".
وأكد أنه "مستعد للعمل مع الجمهوريين لضمان أمن المصالح الأميركية"، مشيراً إلى أن "غالبية الأميركيين يدعمون خطتي الاقتصادية".
وقال إنه "سيدعو قادة الحزبين لاجتماع في البيت الأبيض لمناقشة كيفية العمل معا، وأنه سيبذل قصارى جهده لإعادة توحيد البلاد".
وحول الحرب الروسية - الأوكرانية، قال بايدن إن الانسحاب الروسي من خيرسون يؤكد أن لديهم مشاكل جدية هناك.
وفي ما يخص الصين، قال: "أريد بحث الخطوط الحمراء في العلاقات مع بكين مع الرئيس الصيني".


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