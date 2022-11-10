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عربي-دولي

الطاقة الذرية: اجتماعنا الأخير مع إيران لم يأت بجديد

Lebanon 24
10-11-2022 | 02:00
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فيما لا تزال المفاوضات بشأن إعادة احياء الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015 في خانة الجمود منذ أشهر، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن إيران لم تقدم أي جديد خلال اجتماع عُقد في الآونة الأخيرة في فيينا بشأن برنامجها النووي.
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لكنه أضاف أن المحادثات ستستمر في الأسابيع المقبلة.
لقاء مقبل
وقال غروسي، على هامش مؤتمر المناخ (كوب27) في شرم الشيخ بمصر: "لم يأتوا بأي شيء جديد. سنلتقي مجددا على المستوى الفني في إيران في غضون أسبوعين"، بحسب ما أفادت وكالة رويترز الخميس.

كما أضاف: "ليس سرا أننا لم نتمكن من تسجيل بعض النقاط الملموسة، ولدينا فرصة لإعادة المشاركة لمواصلة عملنا، لكن هذا سيحدث بعد صدور تقاريري"، في إشارة إلى التقارير الفصلية المقبلة للوكالة التابعة للأمم المتحدة عن إيران، والمقرر أن تصدر الأسبوع المقبل.

محاولة تضييق الخلافات
وكانت طهران قد أعلنت في 2 تشرين الثاني الحالي أنها سترسل وفدا إلى فيينا لمحاولة تضييق الخلافات مع الوكالة الذرية التي تحاول مراقبة نشاطها النووي.

فيما تسعى السلطات الإيرانية إلى إغلاق تحقيق الوكالة في أنشطتها النووية، من بين ضمانات أخرى طلبتها سابقا من أجل إحياء الاتفاق النووي.

وفرض ذلك الاتفاق قيودا على برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية والدولية، لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب انسحب منه في 2018، مؤكداً أن إيران انتهكت بنوده.

كما توقفت المحادثات غير المباشرة بين طهران وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بخصوص إحياء الاتفاق، في آب الماضي بعد أشهر طويلة من المحادثات انطلقت في نيسان 2021.

وقد زادت التظاهرات لأخيرة المندلعة في إيران منذ منتصف سبتمبر، بعيد مقتل الشابة مهسا أميني إثر اعتقالها من قبل الشرطة الدينية، وتعامل السلطات العنيف مع المحتجين، من تعقيد العودة إلى طاولة التفاض. وقد بدا ذلك جلياً من خلال تصريحات العديد من المسؤولين الأوروبيين والأميركيين.
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