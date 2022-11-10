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عربي-دولي
الاتحاد الأوروبي يسعى لتبني عقوبات جديدة ضد إيران الأسبوع المقبل
Lebanon 24
10-11-2022
|
02:30
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أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الأربعاء، أنَّ الاتحاد الأوروبي سيحاول الأسبوع المقبل تبني عقوبات جديدة ضد إيران رداً على قمع التظاهرات التي اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني، فيما أفادت وكالة أنباء (هرانا) بأن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت مواطنين إسبانيين اثنين على الأقل خلال الاحتجاجات.
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وقالت بيربوك في تغريدة: "نعمل على الحزمة المقبلة من العقوبات" مضيفةً "نريد تبنّيها الأسبوع المقبل".
وكتبت: "لن نتوقف"، مضيفةً: "سندعم رجال ونساء إيران، ليس فقط اليوم، لكن طالما يقتضي الأمر ذلك".
ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعاً في بروكسل، الاثنين، وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات منتصف أكتوبر ضد "شرطة الأخلاق" الإيرانية و11 مسؤولاً كبيراً بينهم وزير الاتصالات.
اعتقال إسبانيين
وأفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الانسان (هرانا)، الخميس، أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت مواطنين إسبانيين اثنين على الأقل خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أنحاء البلاد.
وحددت الوكالة هوية الأول باسم سانتياجو سانشيز، وهو مشجع كرة قدم إسباني يبلغ من العمر 41 عاماً. وذكرت الوكالة أن آخر مرة سُمع فيها عنه كانت في الأول من أكتوبر عندما أرسل إلى أصدقائه صورة له على الحدود العراقية الإيرانية مع تعليق "الدخول إلى إيران".
وقالت الوكالة إن المعتقل الثاني امرأة اسمها آنا بانيرا (24 عاماً)، ولا يزال من غير المعلوم مكان وجودها ولا تاريخ اعتقالها.
الاحتجاجات مستمرة
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاماً) بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.
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