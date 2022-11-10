حسم جدل حضور بوتين لقمة العشرين في إندونيسيا

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أكدت السفارة الروسية في إندونيسيا لوكالة فرانس برس، الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في جزيرة بالي الأسبوع المقبل.وقالت يوليا تومسكايا المسؤولة عن المراسم في السفارة: "أستطيع أن أؤكد أن سيرغي لافروف سيترأس الوفد الروسي خلال قمة مجموعة العشرين. لا يزال برنامج الرئيس بوتين قيد الإعداد وقد يتمكن من المشاركة بشكل افتراضي".وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا قرار نهائي بشأن مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن "قمة العشرين" في منتجع بالي بإندونيسيا.وقال بيسكوف: "لا قرار نهائي بشأن مشاركة بوتين في قمة العشرين، ونبحث في بعض الجوانب الاستراتيجية التخطيطية".