الحرب في أوكرانيا ستنتهي: التوترات الحقيقية في أوروبا ستبدأ

تذكرنا أوروبا هذه الأيام بالأسابيع الأولى لظهور الوباء: نحن نعيش ونشعر بأن نهاية العالم على الأبواب. لكن هذه المرة، الأسلحة النووية الروسية هي مصدر القلق.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "أصبحت عناوين وسائل الإعلام الأوروبية حول نقص الطاقة والاضطرابات وانقطاع التيار الكهربائي قاتمة. ويتفق المحللون على أن التضخم وتكاليف المعيشة المتصاعدة يمكن أن تجلب بسهولة الملايين إلى الشوارع للاحتجاج. إن عدد المهاجرين الذين قدموا إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام هو بالفعل أعلى بكثير من العدد الذي جاء من سوريا في عام 2015. ولن تؤدي آلة الحرب التي يستخدمها الكرملين إلا إلى رفع الأرقام، لأن تدمير البنية التحتية لأوكرانيا يحرم الناس هناك من الكهرباء والماء. ومع ذلك، من غير المرجح أن ينهي شتاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التزام أوروبا تجاه أوكرانيا. قد تتغير حكومات الحلفاء، لكن العقوبات ستبقى سارية. انظر فقط إلى إيطاليا، حيث وقعت الحكومة اليمينية المتطرفة المنتخبة حديثًا على الإجماع الأوروبي. إن غالبية الأوروبيين غاضبون أخلاقيا من وحشية روسيا. وتضيف النجاحات الأخيرة للجيش الأوكراني الأمل إلى الغضب. في الواقع، بينما أحرز الأوكرانيون تقدمًا في ساحة المعركة، يزداد الدعم لهم".

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وتابعت الصحيفة، "لكن العامل الأكثر أهمية هو في الواقع على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي. عندما أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أقرب حليف لبوتين في الاتحاد الأوروبي، مؤخرًا أن "الأمل في السلام يُدعى دونالد ترامب"، وعبّر عن شيء أدركه جميع حلفاء بوتين في أوروبا: فقط التغيير في السياسة الأميركية يمكن أن يغير موقف الغرب من أوكرانيا. إن الولايات المتحدة وليس أوروبا هي الحلقة الأضعف عندما يتعلق الأمر بالدعم المستمر لكييف. لكن هذه الحرب لن تستمر إلى الأبد. وفي ظل السلام، وليس الاقتتال، ستصبح التوترات في أوروبا أوضح. هناك ثلاثة معسكرات متميزة عندما يتعلق الأمر بالتفكير في الكيفية التي يجب أن تنتهي بها هذه الحرب: الواقعيون والمتفائلون والتصحيحيون. يمكن العثور على ممثلين لهذه المعسكرات بين كل من السياسيين والناخبين في كافة البلدان الأوروبية تقريبًا، لكنهم غير ممثلين بشكل متساوٍ في كل مكان: في أوروبا الغربية والجنوبية، يدور النقاش في الغالب بين الواقعيين والمتفائلين؛ أما في أوكرانيا وبعض دول أوروبا الشرقية، بين المتفائلين والتصحيحيين. تشرح الجغرافيا والتاريخ الاختلافات بشكل أفضل. يخشى الأوروبيون الغربيون في المقام الأول الحرب النووية. ويخشى الأوروبيون الشرقيون عودة مجال النفوذ الروسي في بلدانهم في حالة هزيمة أوكرانيا".

وأضافت الصحيفة، "يعتقد من يسمون بالواقعيين أن هدف أوروبا يجب أن يكون عدم انتصار روسيا، وألا تخسر أوكرانيا. انظر إلى تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كبرهان على هذا الرأي. من خلال هذا المنطق، ينبغي مساعدة أوكرانيا على تحرير أكبر قدر ممكن من أراضيها، لكن الانتصار الأوكراني يجب أن تكون له حدود، لأن السعي لتحقيق هذا الهدف سيزيد بشكل كبير من مخاطر استخدام روسيا للأسلحة النووية التكتيكية. وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأكثر وضوحًا هو أن أوكرانيا لم تصل إلى حد محاولة استعادة شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014. ينظر الواقعيون عن حق إلى الصراع الحالي على أنه أكثر خطورة من المواجهة السوفيتية الأميركية خلال الحرب الباردة، لأن الحرب الباردة كانت صدامًا بين قوتين كانتا تعتقدان أن التاريخ إلى جانبهما. أما الآن، فيواجه الغرب قائدًا بعقلية مروعة، يطارده شبح عالم لا تكون روسيا جزءاً منه. المعسكر الثاني هم المتفائلون. إنهم يرون أن نهاية الحرب ليست مجرد انتصار لأوكرانيا بل نهاية فلاديمير بوتين. وهم يجادلون بأن الهزيمة العسكرية لروسيا والتأثيرات المستمرة للعقوبات - التي ستصبح أكثر تدميراً - هي علامات واضحة على أن وقت الرئيس الروسي في منصبه بات محدوداً، وهم يدعمون عدم رغبة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في التفاوض مع بوتين. أنصار هذا الرأي، بما في ذلك الخضر الألمان ومعظم دول أوروبا الشرقية، يجادلون بأن الدعم، غير المقيد لأوكرانيا، هو الوحيد الذي يمكن أن يحقق سلامًا دائمًا. لا ينبغي وقف روسيا فحسب، بل يجب هزيمتها".

وبحسب الصحيفة، "يرى التصحيحيون أن الحرب في أوكرانيا ليست حرب بوتين بل حرب روسية. بالنسبة لهم، فإن الضمان الوحيد للسلام والاستقرار في أوروبا بعد انتهاء هذه الحرب هو إضعاف روسيا بشكل لا رجعة فيه، بما في ذلك تفكك الاتحاد الروسي. إنهم يدعون لدعم الحركات الانفصالية في البلاد وإبقاء الروس بعيدًا عن أوروبا بغض النظر عن التغييرات السياسية في البلاد. من وجهة نظرهم، يجب أن تنتهي الحرب التي بدأت مع ادعاء بوتين بأن أوكرانيا غير موجودة مع التفكك النهائي للإمبراطورية الروسية. ربما لا يكون من المستغرب أن تكون استراتيجية "نهاية روسيا" الأكثر شعبية في البلدان التي عانت تحت حكم موسكو في الماضي: بولندا، وجمهوريات البلطيق، وأوكرانيا بالطبع. كل من هذه المدارس الفكرية لها منتقدوها العقلاء. ويصر منتقدو النهج الواقعي عن حق على أن الواقعية قد تم اختبارها بالفعل في عام 2015 بعد أن غزت روسيا شرق أوكرانيا ولم تنجح. يعاني الواقعيون السحريون من فائض من التفاؤل بأن أيام بوتين باتت معدودة. علاوة على ذلك، فإن تغيير النظام الذي يرغب فيه المتفائلون أصبح أصعب من الناحية العملية. فكيف يمكن للمفاوضات أن تستمر على أساس غاياتها المرجوة؟ وقد يكون لنداءات التصحيحيين لتفكيك أو تشويه روسيا تأثير غير مقصود وغير مرحب به لإعطاء الروس أسبابًا للقتال في هذه الحرب، وهو أمر فشل بوتين في فعله".

وتابعت الصحيفة، "عندما كانت القوات الروسية في ضواحي كييف، لم تكن الاختلافات بين الواقعيين والمتفائلين والتصحيحيين حرجة. كان الهدف الوحيد هو منع اجتياح أوكرانيا ومنع بوتين من الفوز. لكن انتصارات الجيش الأوكراني خلال الأشهر الأخيرة جعلت هذه الخلافات أقرب إلى مركز الجدل الأوروبي. إن الآراء المتباينة حول الكيفية التي يجب أن تنتهي بها الحرب بدلاً من تهديدات بوتين هي الخطر الحقيقي على الوحدة الأوروبية. سنشعر بهذا بالفعل في الشتاء عندما يزداد الضغط الشعبي لبدء المفاوضات مع موسكو. إن الروايات والرؤى المتباينة حول النهاية المنشودة للحرب مشحونة عاطفيًا وأخلاقيًا لدرجة أن أي اتفاق سيكون معقدًا بشكل مؤلم. لكن هناك حاجة ماسة إلى إطار عمل مشترك لحل الحرب. وبدون ذلك، فإن خوف الأوكرانيين من أن يخونهم الغرب، وخوف بوتين من أن تتعرض روسيا للإذلال عسكريًا، يغذي التصعيد إلى أقصى الحدود".