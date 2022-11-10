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الدفاع الروسية: مقتل عشرات الجنود الأوكرانيين خلال الساعات الماضية

Lebanon 24
10-11-2022 | 06:17
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقتل أكثر من 160 جندياً أوكرانياً وإسقاط مقاتلة من نوع "سو-25" ومروحية تابعتين للقوات الأوكرانية.

وقالت الوزارة في الإفادة الصحفية اليومية، إن القوات الروسية أحبطت محاولة هجوم أوكرانية على محور كراسني ليمان بدونيتسك، وتم القضاء خلالها على نحو 70 عسكريا أوكرانيا.
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كذلك قضت القوات الروسية على أكثر من 90 عسكرياً ومسلحاً أوكرانياً في اتجاه كوبيانسك.

ودمر الجيش الروسي 3 محطات رادار مضادة للبطاريات من نوع "AN/TPQ-50" في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعتي نيكولايف وخيرسون.

كذلك، تم استهداف موقعين لقيادة القوات المسلحة الأوكرانية ومرتزقة أجانب.

مع هذا، فقد تمّ اعتراض 21 قذيفة صاروخية من نوع "هيمارس"  و"أولخا"، وإسقاط 9 طائرات مسيرة خلال اليوم الماضي.
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