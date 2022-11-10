Advertisement

عربي-دولي

كييف: روسيا تريد تحويل خيرسون إلى "مدينة للموت"

Lebanon 24
10-11-2022 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1009366-638036855723916987.jpg
Doc-P-1009366-638036855723916987.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت وكالة "رويترز"  عن المستشار السياسي للرئيس الأوكراني، ميخائيلو بودولياك، اليوم ، إن روسيا تريد تحويل خيرسون إلى "مدينة للموت" بعدما أمرت موسكو قواتها بالانسحاب من المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا.
Advertisement

واتهم بودولياك روسيا بزرع الألغام في كل مكان بدءاً من الشقق السكنية وحتى الصرف الصحي والتخطيط لقصف خيرسون من الجانب الآخر من نهر دينبرو.

وغرد بودولياك عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "تريد روسيا الاتحادية تحويل خيرسون إلى مدينة للموت. يزرع الجيش الروسي الألغام في كل مكان بوسعهم زرعها فيه: الشقق السكنية والصرف الصحي. وتخطط المدفعية على الضفة الغربية لتحويل المدينة إلى أثر بعد عين".

أضاف :"هذا هو شكل العالم الروسي،  جاءت ونهبت واحتفلت وقتلت شهودا وخلفت الدمار ورحلت".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2022-11-10
10:30 | 2022-11-10
10:00 | 2022-11-10
09:30 | 2022-11-10
09:00 | 2022-11-10
08:30 | 2022-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website