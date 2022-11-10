كييف: روسيا تريد تحويل خيرسون إلى "مدينة للموت"

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نقلت وكالة "رويترز" عن المستشار السياسي للرئيس الأوكراني، ميخائيلو بودولياك، اليوم ، إن روسيا تريد تحويل خيرسون إلى "مدينة للموت" بعدما أمرت موسكو قواتها بالانسحاب من المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا.واتهم بودولياك روسيا بزرع الألغام في كل مكان بدءاً من الشقق السكنية وحتى الصرف الصحي والتخطيط لقصف خيرسون من الجانب الآخر من نهر دينبرو.وغرد بودولياك عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "تريد روسيا الاتحادية تحويل خيرسون إلى مدينة للموت. يزرع الجيش الروسي الألغام في كل مكان بوسعهم زرعها فيه: الشقق السكنية والصرف الصحي. وتخطط المدفعية على الضفة الغربية لتحويل المدينة إلى أثر بعد عين".أضاف :"هذا هو شكل العالم الروسي، جاءت ونهبت واحتفلت وقتلت شهودا وخلفت الدمار ورحلت".